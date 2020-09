TREND. Van licht naar donker. Hout wordt in zijn oude glorie hersteld

Donker hout kampte een tijdlang met een oubollig imago, maar daar komt nu verandering in. Met een prachtige, donkere houten vloer of een eigentijdse, donkere eettafel voeg je in een wip een vleugje luxe en onweerstaanbare warmte aan je woning toe.

Dankzij de gesmaakte Scandinavische stijl was het de voorbije jaren vooral licht hout dat de klok sloeg in onze woning, maar nu lijkt donker hout opnieuw in opmars in het interieur. Een donkere, houten vloer, donkere meubels die met een laagje vernis terug in hun oude glorie worden hersteld of donkere, houten deuren zorgen meteen voor een warme, chique uitstraling in elke ruimte.

Met het oubollige karakter van donker hout of het benauwende effect dat donker hout mogelijk kan teweegbrengen, maak je dan weer meteen komaf door enkele eenvoudige stylingtips toe te passen. Zo doe je er goed aan om niet te veel donker hout in je interieur integreren en te combineren met lichte kleuren. Vooral bij wit komt het materiaal perfect tot recht.

