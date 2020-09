Na dodelijke explosie vorige maand, treft nu grote brand de haven van Beiroet

Meer dan een maand na de verwoestende ontploffing in Beiroet is in de haven van de Libanese hoofdstad opnieuw een grote brand uitgebroken. Op livebeelden van de Libanese televisie zijn donderdag vlammen en dikke zwarte rookwolken te zien. Volgens het Libanese leger woedt de brand in een opslagplaats van motorolie en autobanden.