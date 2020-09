Meer dan helft van leerlingen en ouders wil af van mondmaskers in de klas

Meer dan de helft van de leerlingen en ouders wil af van de mondmaskerplicht in de klas. Dat blijkt uit de negentiende editie van de Grote Coronastudie, de bevraging over de coronacrisis vanwege onderzoekers van de UAntwerpen. Ook de bereidheid om zich te laten vaccineren neemt af. 23.000 Belgen namen deel aan de enquête.

De Grote Coronastudie legde de focus deze week logischerwijs gedeeltelijk op de start van het schooljaar. Bij het onderwijspersoneel is nog iets meer dan de helft voorstander van een mondmasker in de klas, bij leerlingen en ouders is telkens slechts één op drie daar nog voor te vinden. “Het verhindert de interactie” en “het verlaagt de concentratie” zijn de belangrijkste argumenten tegen het masker.

Waar eind juli nog 87 procent aangaf zich zeker of waarschijnlijk te zullen laten vaccineren tegen het coronavirus, is dat nu gedaald naar 76 procent. De groep die zich zeker niet zal laten inenten, groeit van net geen 5 procent naar 9,5 procent. Allicht speelt het toenemende aantal antivaccinatieboodschappen hier een rol, vermoeden de onderzoekers. Drie respondenten op vier zegt (eerder) akkoord te zijn met de stelling dat nieuwe vaccins gepaard gaan met meer risico’s en net iets meer dan de helft geeft ook aan bezorgd te zijn over eventuele ernstige bijwerkingen van een vaccin.