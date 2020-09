Netflix-baas onthult: “Meghan Markle en Harry klopten bij alle grote zenders aan”

Reed Hastings, CEO bij Netflix, sprak op nieuwszender CNBC over zijn deal met Meghan Markle en prins Harry. Hij onthulde dat het ‘slimme’ koppel bij alle grote zenders aanklopten vooraleer ze hun lucratieve deal met Netflix sloten. Hij heeft er verder alle vertrouwen in dat de programma’s van het koppel tot de ‘meest bekeken inhoud’ van het platform zullen uitgroeien.

In een gesprek met Andrew Ross Sorkin van nieuwszender CNBC sprak Netflix-baas Reed Hastings met veel enthousiasme over de deal die zijn streamingsdienst vorige week sloot met Meghan Markle en prins Harry. Hij onthulde dat het ‘slimme’ koppel bij alle grote nieuwszenders aanklopte voor de deal met Netflix ondertekend werd.

Hoewel hij geen verdere details wilde vrijgeven over de specifieke waarde van de deal, vertelde hij wel dat hij er alle vertrouwen in heeft dat dit een groots succes zal worden. “Ik ben zo blij met deze deal. Hun programma’s zullen episch worden. Ik kan er nog niet veel meer over vertellen op dit moment, maar ik geloof dat hun programma’s volgend jaar het meest bekeken zullen worden van onze streamingsdienst.”

Reed Hastings weerlegde in het gesprek ook de geruchten dat Meghan Markle opnieuw zou willen acteren en haar opwachting in hun programma’s zou willen maken. Hij benadrukte dat het koppel compleet gefocust is op hun rol als producers en dat ze ondanks hun beperkte ervaring een ‘goed oog voor verhalen’ hebben.

Vorige week maakte het koppel hun lucratieve deal met Netflix bekend. De dagen nadien werd volop gespeculeerd over de netwaarde van hun nieuwe project. Experts ramen de waarde van de deal op gemiddeld 150 miljoen dollar, omgerekend zo’n 130 miljoen euro. De hertog en hertogin richtten volgens The New York Times pas recent hun eigen productiehuis op, dat voorlopig nog geen naam heeft.