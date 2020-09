Intern onderzoek na woordenwisseling tussen agent en meisjes

Antwerpen - De Antwerpse politie start een intern onderzoek naar aanleiding van een filmpje dat op Twitter circuleert over een discussie tussen een politieman en enkele meisjes. In dat filmpje, dat woensdag werd gemaakt in de Sint-Vincentiusstraat, zegt de agent dat hij “geen linkse preek” wenst en vraagt hij sarcastisch of het meisje denkt dat ze “ver gaat komen in het leven met die houding”.

De meisjes zouden te dicht bij elkaar hebben gezeten terwijl ze op de grond aan het eten waren. Op Twitter zegt het betrokken meisje dat ze tot dezelfde bubbel behoren. “Ik zal u de boete wel opsturen”, zegt de agent. Wat er exact aan de beelden voorafgaat, is echter onduidelijk.

De politie is op de hoogte van het incident en zal de zaak naar eigen zeggen intern onderzoeken. “Er is nog geen formele klacht ingediend, maar we raden de betrokkene wel aan om dat te doen”, zegt woordvoerder Willem Migom van de Antwerpse politie.