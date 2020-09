Napoli-voorzitter Aurelio De Laurentiis heeft woensdag positief getest op het coronavirus, zo bevestigde de club donderdag.

Volgens berichten in de Italiaanse media zou de flamboyante clubvoorzitter eerder al symptomen vertoond hebben, maar woonde hij desondanks nog een vergadering van de Lega Serie A in Milaan bij, waar onderhandeld werd over de mediarechten. De 71-jarige voormalige filmproducent zou daarbij geen mondmasker gedragen hebben.