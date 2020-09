De Britse epidemioloog en medisch adviseur van de Britse regering Chris Whitty wil de corona-aanpak in de UK spiegelen aan dat van ons land. Vanaf volgende week mag je aan de andere kant van het Kanaal niet met meer dan

“Als je snel en resoluut handelt zoals België deed toen halfweg de zomer de cijfers stegen,dan is er een redelijke kans is om de curve onder controle te krijgen.” In een adem vernoemde hij Frankrijk en ...