Disneyland Paris is verboden gebied voor Belgen: park kleurt rood op coronakaart

Slecht nieuws voor mensen die binnenkort een magische dag in Disneyland Paris wilden doorbrengen. Het Franse departement Seine-et-Marne wordt vanaf vrijdag 11 september om 16 uur als een rode zone ingekleurd.

Disneyland Paris ligt een goede dertig kilometer van het centrum van Parijs waar al enkele weken code rood geldt. Tot nu verbood Buitenlandse Zaken de Belgische de fans van Mickey Mouse, Donald Duck en de prinsessen Anna en Elsa echter niet om naar het themapark te reizen. Disneyland ligt namelijk in een ander departement: Seine-et-Marne. Maar nu ook daar het aantal gevallen stijgt, hebben de experts beslist om ook dat departement rood te kleuren. Dat betekent eigenlijk dat niet-essentiële reizen naar het departement verboden zijn en mensen die terugkeren zeker 14 dagen in quarantaine moeten. Volgens de website van het themapark kunnen boekingen tot zeven dagen voor aankomst kosteloos geannuleerd of gewijzigd worden.

Bijna heel Frankrijk kleurt nu rood of oranje. Enkel de Franse departementen Charente-Maritime en Creuse zijn nog groen.