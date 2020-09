Maak een virtuele tour in de meest exclusieve boetiek van Gucci

Normale stervelingen zullen er waarschijnlijk nooit een voet binnen zetten, maar nu heeft Gucci zijn exclusieve Gucci Garden in Florence, dat zowel een winkel als een museum herbergt, virtueel opengesteld voor het grote publiek. Je kan er hierdoor niet enkel ongegeneerd binnen gluren, maar ook de meest gelimiteerde designspullen van het merk op de kop tikken.

Twee jaar geleden gingen de deuren van Gucci Garden in Florence voor het eerst open. Alessandro Michele, de creatieve directeur van Gucci, transformeerde een historisch pand in Florence tot het ultieme walhalla voor fans van het eerste uur. Het gebouw herbergt verschillende tentoonstellingsruimtes, die je compleet onderdompelen in het roemrijke verleden van het modehuis, een exclusieve boetiek en een restaurant met aan het hoofd de beroemde chef Massimo Bottura.

Nu heeft het modehuis beslist om het exclusieve Gucci Garden virtueel open te stellen voor het grote publiek. Zo kan je dankzij de virtuele tour ongegeneerd binnen gluren in dit prachtige gebouw aan het Piazza della Signoria in Florence, én als je portefeuille het toelaat meteen ook de meest exclusieve designspullen van het merk aankopen. In de winkel vind je allerhande handtassen, schoenen, kledingstukken en woonaccessoires met gelimiteerde oplages die normaliter enkel in de winkel zelf te koop worden aangeboden.