Anderlecht stalt Anthony Vanden Borre bij de beloften en laat oog vallen op Frankfurt-verdediger Simon Falette

Tijdens de interlandbreak bestudeerde Anderlecht een tiental profielen van centrale verdedigers. Wesley Hoedt (Southampton) huren is te duur, Thomas Vermaelen is al 34 is en eveneens te prijzig. Simon Falette (28) van Frankfurt daarentegen is wel een interessante optie.

De Guineeër is linksvoetig en heeft maar één jaar contract meer. In 2017 betaalde Frankfurt nog 2,7 miljoen euro voor hem aan Metz, maar nu moet hij weg. Vorig seizoen werd Falette nog een half jaar uitgeleend aan Fenerbahçe en daar speelde hij voor de coronacrisis toch dertien wedstrijden. Met zijn 1,85 meter is hij een stevige verdediger met drang naar voren.

Dat paars-wit de defensieve markt afspeurt, betekent dat de huidige verdedigers niet voldoen. Jeugdproduct Hannes Delcroix – met de Belgische U21 nochtans sterk – krijgt geen nieuwe kans. Ook Ognjen Vranjes is niet meteen een alternatief om de geblesseerde Cobbaut te vervangen. Er komt sowieso nog een aanwinst om meer concurrentie te bieden aan Luckassen en Sardella.

Intussen heeft Anderlecht Anthony Vanden Borre naar de beloften gestuurd. De 32-jarige verdediger trainde de voorbije weken mee met de A-kern, maar moet nu zijn conditie op peil houden bij de U21. Vanden Borre speelde drie jaar geleden zijn laatste officiële wedstrijd, maar mocht tijdens de voorbereiding een paar keer meedoen bij paars-wit.