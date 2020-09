Nog niet op de markt, wel al in het peloton: onderzoekers Operatie Aderlass zijn nieuw dopingproduct op het spoor

Het heet H7379 Hemoglobin Human, heeft een gelijkaardig effect als EPO en is niet verkrijgbaar op de farmaceutische markt, maar werd wel al gebruikt door wielrenners. De Oostenrijks-Duitse recherche, die onderzoek voert naar de bloeddopingzaak Operatie Aderlass, bezit informatie dat renners zich in 2016 en 2017 verrijkten met microdosissen van H7379. Alleen is het wachten tot wanneer de UCI en de CADF eindelijk naar buiten komt met de resultaten van de door hen beloofde hertesting op stalen uit die periode.