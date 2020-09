Kool and the Gang-medeoprichter Ronald Bell overleden

Ronald Bell (tweede van links) kreeg met Kool and the Gang een paar jaar geleden nog een ster op de Hollywood Walk of Fame Foto: Rich Fury/Invision/AP

Op de Amerikaanse Maagdeneilanden is Ronald Bell op 68-jarige leeftijd overleden. Bell was de medeoprichter van Kool and the Gang, een groep die vooral in de jaren ‘70 tal van hits scoorde.

Bell richtte begin jaren zestig samen met zijn broer Robert en vrienden Dennis Thomas, Robert Mickens, Charles Smith, George Brown en Ricky West de jazz- en funkband Kool and the Gang op. Vooral in de jaren ‘70 volgden tal van hits zoals Celebration, Jungle Boogie en Ladies Night. Maar het hoogtepunt volgde in 1978 toen de band met de soundtrack voor de film Saturday Night Fever, met John Travolta in de hoofdrol, een Grammy won. Twee jaar geleden werd de groep uiteindelijk opgenomen in de Songwriters Hall of Fame.

Ronald Bell werd 68.