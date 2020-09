Daniil Medvedev (ATP 5) heeft zich woensdag geplaatst voor de halve finales van de US Open. Hij klopte in New York in een Russisch onderonsje in de kwartfinales Andrey Rublev (ATP 14) in drie sets: 7-6 (8/6), 6-3 en 7-6 (7/5). De partij duurde 2 uur en 27 minuten.