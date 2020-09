Jeroom over verlies van broer en vader: “Daar is het zwarte in mijn denken geslopen”

Jeroom Snelders staat wijd en zijd bekend als één van Vlaanderens meest onderkoelde en donkere komieken. Maar in de rubriek ‘Bedgeheimen’ in het Vier-programma ‘Gert Late Night’ is Jeroom verrassend openhartig over het verlies van zijn broer en zijn vader aan kanker, en het effect daarvan op zijn denken.

Het klopt wat James Cooke zegt: we weten heel weinig over de mens achter het publieke personage ‘Jeroom’. “Ik geef gewoon heel weinig interviews”, zegt hij daar zelf over. Maar ditmaal vertelde hij wel openhartig over het grote verlies in zijn leven. “Ik ben een mama’s kindje: we hadden een gezin van vier, en nu zijn we nog een gezin van twee.”

“Ik ben een broer verloren toen ik twintig was, en hij vierentwintig. Kanker… Of ik afscheid heb kunnen nemen? We hebben nog een hele nacht kunnen praten. Zijn testament opgemaakt. Als ik er nu aan terugdenk: dat was heel praktisch. Mijn vader ben ik tien jaar later verloren, toen ik 31 was”, vertelt Jeroom. “Ook kanker... Dus ja, dan bleven enkel ik en mijn mama nog over, he. Mijn mama is op dat vlak de sterkste vrouw die ik ken.”

Het verlies heeft ook zijn sporen nagelaten. “Ik denk dat daar dat zwarte in mijn denken is geslopen. Ik ben nu eenmaal niet zo’n emotioneel mens, en dat komt door die geschiedenis: ik relativeer alles kapot.” Het heeft Jeroom bovendien met een zekere angst voor kanker opgezadeld. “Ik probeer zo gezond mogelijk te leven: ik sport me kapot, probeer zo fit mogelijk te blijven. Dat ben ik verschuldigd aan mijn broer en mijn vader.”