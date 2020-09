AC Milan wint de strijd om Sandro Tonali, beter bekend als ‘Baby Pirlo’

AC Milan versterkt zijn selectie met de twintigjarige middenvelder Sandro Tonali. Hij komt voor 10 miljoen euro op huurbasis (met aankoopoptie van maximaal 25 miljoen euro) over van Brescia.

Tonali promoveerde in 2019 met Brescia naar de Serie A. Afgelopen seizoen degradeerde het team onmiddellijk maar Tonali was wel een van de sterkhouders. In Italië wordt de drievoudige international vergeleken met Andrea Pirlo maar hij is zelf grote fan van Gennaro Gattuso, ex-boegbeeld van Milan.

Milan, de club van onder meer Zlatan Ibrahimovic en Alexis Saelemaekers, opent het seizoen op 21 september tegen Bologna.