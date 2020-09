Aantal besmettingen blijft stijgen: “We moeten dit goed opvolgen”

Het aantal nieuwe coronabesmettingen blijft stijgen, met 15 procent tot gemiddeld 509,7 per dag, in de jongste week waarvoor geconsolideerde cijfers beschikbaar zijn. “We gaan opnieuw op dezelfde nagel moeten kloppen als in de zomer”, zegt infectioloog Erika Vlieghe

Het totale aantal besmettingen sinds het begin van de epidemie staat nu op 89.691 gevallen (550 meer dan een dag eerder gemeld).

“Dat is geen evolutie waar we dolblij van worden. Het is tegelijk ook niet dramatisch slecht, eerder binnen de lijn van de verwachtingen.” Dat zei infectioloog Erika Vlieghe daarover in Terzake. “Op korte tijd zijn er een aantal dingen gebeurd. De scholen zijn opengegaan en er zijn nog altijd een heleboel mensen aan het terugkeren of net teruggekeerd van vakantie. België is geen eiland. Binnen Europa is vanalles aan het gebeuren. Verschillende landen rondom ons hebben met stijgingen te maken, soms nog forser dan in België.”

“We moeten dit verder goed opvolgen. Zijn er clusters verbonden met de scholen, bedrijven of met families? Opnieuw hetzelfde verhaal als in de zomer. We gaan opnieuw op dezelfde nagel kloppen als in de zomer. De basisregels aan iedereen herinneren: afstand houden, masker gebruiken, niet te veel nauwe contacten hebben,enzovoort. Die elementen blijven ontzettend belangrijk.”

Ziekenhuisopnames en overlijdens

Gemiddeld werden 20,7 coronapatiënten in het ziekenhuis opgenomen. Dat is een stijging van 4,6 procent. In totaal zijn in ons land al 19.188 mensen opgenomen wegens Covid-19 (23 meer dan een dag eerder gemeld).

Er stierven in dezelfde periode dagelijks gemiddeld ook 2,4 personen die besmet waren met het coronavirus, een daling van 1,6 procent. Het totale aantal overlijdens komt daarmee op 9.917 (5 meer dan een dag eerder gemeld).

In ons land zijn er momenteel 58,2 nieuwe besmettingen op 100.000 inwoners (-7 procent).