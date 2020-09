Het afscheid aan drie weken New York had beter verdiend dan dit. Elise Mertens (WTA 18) kwam in haar kwartfinale tegen een superieure Victoria Azarenka (WTA 27) geen seconde in de wedstrijd, wat uitdraaide op een ontnuchterende 6-1, 6-0. “Ik deed niet zoveel fout, maar zij deed alles goed.”