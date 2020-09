Achter elke goede sportman staat een sterke vrouw. In het geval van Céderique Tulleners is dat Kelsey Swinnen. Na een vierjarig verblijf in China verblijft de jonge Hasseltse nu met haar voetbaltrainer al een jaar in de Litouwse hoofdstad Vilnius waar hij voor de voetbalbond werkt. “Ik zou niet willen dat Céderique zijn droom voor mij moet opgeven. Bovendien heb ik hier op professioneel vlak nu ook mijn weg gevonden.”