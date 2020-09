In het jaar 732 vielen bij de slag bij Poitiers tienduizenden doden en werd de opmars van de Moren in Europa gestuit. Zo groot was de schade en de impact op 9 september 2020 niet. Na een duw van Peter Sagan aan Wout van Aert in volle sprint, miste onze landgenoot zijn kans op een derde ritzege en werd de Slovaak gediskwalificeerd. Sagan doet een slechte zaak voor de groene trui. “Als de jury dit zou hebben toegelaten, volgen ze het reglement niet”, aldus Van Aert.