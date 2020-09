Koen Geens reageert op dood Jozef Chovanec: “Ik slaap hier niet van, ik ben er ziek van”

Voor het eerst heeft minister van Justitie Koen Geens (CD&V) gereageerd op het overlijden van Jozef Chovanec in een politiecel in Charleroi. “Ik ben er ziek van”, zei Geens in De afspraak, waar hij inhoudelijk erg weinig mocht zeggen over de zaak. Hij noemt het wel een van de donkerste episodes uit zijn politieke carrière.