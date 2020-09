70 wetenschappers debatteren over Covid-19, ver weg van polarisering en bubbeldiscussies

Voor de eerste keer hebben 70 wetenschappers vandaag/woensdag in Brussel een conferentie gehouden over Covid-19. Erika Vlieghe, een van de initiatiefnemers legt na afloop de bedoeling uit: “Dit moet uitmonden in een wetenschappelijke vereniging die op gezette tijden bijeenkomt, al dan niet advies kan uitbrengen of elementen pro en contra kan schetsen met wetenschappelijke onderbouwing”.