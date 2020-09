Snelle twintiger speelt rijbewijs kwijt in Heusden-Zolder

Heusden-Zolder -

De politie van Heusden-Zolder controleerde dinsdagnamiddag en in de avond op zeven verschillende plaatsen. Van de 1.849 passanten reden er 356 te snel. De politie controleerde ook iemand die dubbel zo snel reed als de toegelaten 50 km/uur op Inakker. Hij haalde met zijn bedrijfswagen ook een andere wagen in en bracht daarbij voetgangers die hij voorbij raasde in gevaar. De agenten reden hem na en hielden de man (21) uit Heusden-Zolder staande op het Dorpsplein. De twintiger bleek geen onbekende van de politie vanwege zijn rijgedrag in het verleden en na contact met de magistraat van dienst werd zijn rijbewijs voor twee weken ingetrokken. Zijn auto werd eveneens in beslag genomen.