Bilzen -

De politie van Bilzen voerde woensdag een snelheidscontrole uit op de Taunusweg. 483 wagens passeerden de radar, 175 van hen werden geflitst. Een bestuurder reed 146 km/uur in de zone 70 en werd even later bij het keren nogmaals op dezelfde plaats geflitst aan 115 km/uur. Hetzelfde overkwam een andere automobilist die eerst 128 km/uur reed en de tweede keer 126 per uur. Beide snelheidsduivels mogen een uitnodiging van de politierechter verwachten.