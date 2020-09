Jagers schakelen via app Wilder hulp van burgers in om beter beeld te krijgen van wild

Donderdag zal de eerste jacht-app in Vlaanderen een feit zijn. Met ‘Wilder’ doet de jagerij een beroep op de burgers om te laten weten waar wild zit. “We trekken de kaart van de citizen science . Hoe meer data wordt ingegeven, hoe meer het gedrag van het wild in kaart wordt gebracht”, zegt Yoeri Jorissen, voorzitter van de Limburgse jagersvereniging.

Dat Wilder in Limburg wordt gelanceerd, is geen toeval. Het verhaal van de app startte hier twee jaar geleden omdat bij elk overleg over de everzwijnen bleek dat er te weinig gegevens zijn om de problematiek ...