Rel in Hoeselt na verharding bekende holle wegen

Hoeselt -

In Hoeselt is een grote rel ontstaan na de verharding van een aantal bekende holle wegen. Verontwaardigde burgers, maar ook de voorzitter van de milieuadviesraad, uiten hun ongenoegen en begrijpen niet dat de beslissing genomen is zonder overleg. De verharding verminkt het stiltegebied en bedreigt beschermde of zeldzame dieren zoals de das en de hazelworm, zeggen ze. De werken kaderen in een plan om het fietsroutenetwerk te verbeteren. Burgemeester Raskin heeft begrip voor de commotie en vraagt aan de provincie of de aannemer de werken volgens het lastenboek heeft uitgevoerd. De tegenstanders beraden zich over verdere acties.