Serena Williams maakt einde aan sprookje van taaie Pironkova en wacht op Mertens in halve finale US Open

Serena Williams (WTA 8) heeft zich woensdag geplaatst voor de halve finales van de US Open. De Amerikaanse, het derde reekshoofd, klopte in de kwartfinales in New York de Bulgaarse Tsvetana Pironkova (zonder ranking) in drie sets: 4-6, 6-3 en 6-2. De partij duurde 2 uur en 14 minuten. In de halve finales wacht mogelijk Elise Mertens (WTA 18), als de Limburgse in haar kwartfinale afrekent met de Wit-Russische Victoria Azarenka (WTA 27).

Williams had het niet onder de markt met Pironkova, die de eerste set won. Nadien rechtte de Amerikaanse veterane dan toch de rug. Williams won set twee en stelde het ticket voor de halve finales in de derde set veilig.

De 38-jarige Serena Williams mikt in New York op een 24e grandslamtitel in het enkelspel, waarmee ze recordhoudster Margaret Court zou evenaren. Williams won de US Open al zes keer (1999, 2002, 2008, 2012, 2013 en 2014). De voorbije twee jaar verloor ze telkens in New York de finale. De Amerikaanse neemt het in de halve finale dus mogelijk op tegen Elise Mertens, als zij succesvol is tegen Azarenka. De partij van de Belgische nummer één start vanaf 1u Belgische tijd.

Pironkova plaatste zich voor de eerste keer in haar carrière voor de kwartfinales van de US Open. De 32-jarige Bulgaarse was niet geklasseerd. Na meer dan drie jaar afwezigheid op het circuit, een periode waarin ze beviel van haar zoon Alexander, timmerde ze op de US Open aan haar comeback. Tien jaar geleden schopte ze het op Wimbledon tot de halve finales, haar beste resultaat tot dusver op een grandslamtoernooi.

De samenstelling van de andere halve finale op Flushing Meadows is al bekend. De Japanse Naomi Osaka (WTA 4) neemt het hierin op tegen de Amerikaanse Jennifer Brady (WTA 41).

