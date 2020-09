Dief probeert sieraad te stelen bij juwelier door chilipoeder te gebruiken als wapen

Dieven worden alsmaar creatiever, dat bewijzen de beelden van deze man in India. Hij ging langs bij een juwelier en deed alsof hij geïnteresseerd was om iets te kopen. Toen de juwelier met het sieraad bezig was, greep de dief zijn kans en viel hij hem aan met… chilipoeder. Hoe het incident afloopt, kan je zien in bovenstaande video.