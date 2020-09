Enkel als een meerderheid in het parlement dat wil, zal premier Sophie Wilmès langer dan volgende week donderdag over het vertrouwen van de Kamer beschikken. Dat heeft haar kabinet woensdag gezegd.

Wilmès had op 17 maart het vertrouwen gekregen van een brede meerderheid in de Kamer om de coronacrisis efficiënt te kunnen bestrijden. Ze beloofde toen om uiterlijk zes maanden later opnieuw het vertrouwen ...