De Limburgse eigenaars van nachtwinkels luiden de alarmbel. Ze voelen zich in de steek gelaten door de overheid, want voor hun sector is er geen steun. Het verplichte sluitingsuur om 10 uur 's avonds is de doodsteek voor velen, maar ze willen vooral meer duidelijkheid. Als er niets gaat veranderen, dan gaan vele nachtwinkels onherroepelijk over de kop.