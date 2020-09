Psychiatrische expertise van Marc Dutroux is klaar: rechtbank moet zich opnieuw buigen over dossier

De gerechtsexperts die een psychiatrisch verslag moesten maken van Marc Dutroux, zijn klaar met hun werk en hebben hun rapport neergelegd. Dat meldt Sudpresse en het nieuws wordt bevestigd door meester Nicolas Cohen, een van de advocaten van Dutroux. Over de inhoud van het verslag wil de advocaat voorlopig niets kwijt. De strafuitvoeringsrechtbank moet zich nu opnieuw over het dossier buigen maar daarvoor is nog geen nieuwe datum bepaald.