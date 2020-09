Zelfmoordlijn lanceert nieuwe zoektocht naar vrijwilligers

Op 10 september is het elk jaar de Werelddag Suïcidepreventie, een dag waarop aandacht wordt gevraagd voor de preventie van zelfdoding. Het is traditioneel ook de dag waarop de Zelfmoordlijn een nieuwe oproep doet naar vrijwilligers. “We streven ernaar op jaarbasis een honderdtal nieuwe mensen op te leiden”, zegt Kirsten Pauwels, de directeur van het Centrum ter Preventie van Zelfdoding (CPZ), waar de Zelfmoordlijn deel van uitmaakt.

Om honderd mensen te vinden, zijn circa vijfhonderd kandidaten nodig. “Op zich kan iedereen vrijwilliger worden, je moet niet per se een psycholoog of zo zijn”, aldus Pauwels. Maar niet iedereen is geschikt ...