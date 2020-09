Belgische proefpersonen voor coronavaccins bleven tot nu toe gespaard van ernstige bijwerkingen

De zowat 130 Belgen die in het UZ Gent proefvaccins toegediend hebben gekregen die hen tegen COVID-19 moeten beschermen, zijn vooralsnog gespaard gebleven van problematische bijwerkingen. Dat zegt dokter Isabel Leroux-Roels van het UZ Gent, nadat bekend is geraakt dat het vaccin van AstraZeneca en de universiteit van Oxford bij een proefpersoon tot een ontsteking aan het ruggenmerg zou hebben geleid. Bij de tests van dat vaccin zijn geen Belgische proefpersonen betrokken.

Het nieuws over de bijwerking die een van de proefpersonen van AstraZeneca vertoont, raakte woensdag bekend. Het is evenwel nog niet zeker of myelitis, zoals de medische aandoening heet die tot een onderbreking ...