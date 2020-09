Auto over de kop in Eigenbilzen

Bilzen -

Een Nederlandse autobestuurder is woensdagavond tegen 17 uur om nog ongekende reden de controle over zijn stuur kwijtgeraakt op de Vossenkuilstraat in Eigenbilzen. De auto zwenkte van de weg en ging dan overkop en belandde op zijn zijkant in de rand van het bosgebied van de Kiep. Een aantal automobilisten die voorbijkwamen zijn meteen gestopt om de eerste hulp bieden. De bestuurder zat echter gekneld in zijn verhakkeld voertuig. De brandweer van Bilzen kwam ter plaatse om de man te bevrijden.