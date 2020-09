Woods wil leiderstrui verdedigen in Tirreno-Adriatico: “Wordt nog bijzonder zware week”

Tijdens de laatste beklimming van de Poggio Murella ontbond Michael Woods zijn duivels. Enkel de Pool Rafal Majka was bij machte de Canadees bij te benen. In de daaropvolgende sprint met twee stond er geen maat op de 33-jarige Woods. Meteen lukte hem een dubbeslag want naast de ritwinst pakte hij ook de blauwe leiderstrui over van de Duitser Pascal Ackermann.

“Ik had deze etappe eigenlijk al een tijdje geleden aangestipt. Het parcours lag me geweldig goed. Zeker met die nijdige helling zo kort bij de eindmeet. Ik had het echter nooit kunnen klaren zonder mijn teamgenoten. Die leverden voortreffelijk werk en brachten me in de meest ideale omstandigheden naar voor. Ik had daarna geen andere keuze dan te gaan aanvallen en het af te maken”, meldde Michael Woods.

De laatste zege van de Canadees dateerde al van 9 oktober 2019, toen hij de sterkste was in Milaan-Turijn en daar onder andere Alejandro Valverde en Adam Yates achter zich liet.

“Ik hou echt van de Italiaanse koersen en zeker ook van het land. De wedstrijden zijn steevast een ware uitdaging en zeer pittig. Ik hoop nu dat ik mijn huidige conditie en vormpeil kan vasthouden tot en met het wereldkampioenschap in Imola. Morgen wacht ons hier opnieuw een ware uitdaging. Het eindklassement ligt zeker en vast nog niet in een definitieve plooi. Het zal nog een bijzonder zware week worden. Ik wil mijn leiderspositie zeker verdedigen en word hiervoor ook geruggesteund door een sterke ploeg rondom mij”, besloot Michael Woods.

Aleksandr Vlasov rijdt verder zonder stress: “Hier conditie nog wat aanscherpen”

Naast Jakob Fuglsang is Aleksandr Vlasov duidelijk ook nog kandidaat eindlaureaat voor Astana in Tirreno-Adriatico. De Rus staat momenteel 10e geklasseerd op een halve minuut van leider Michael Woods. Zijn Deense kopman volgt een plaats lager maar wel in dezelfde tijd als Vlasov. Deze laatste is dan weer de nieuwe drager van de witte trui als beste jongere in deze Italiaanse rittenkoers.

“Het tempo zat er wel een hele dag in en ik mag niet klagen over mijn conditie. De Ronde van Emilia was mijn laatste wedstrijd vooraleer ik aan deze Tirreno-Adriatico begon. Daartussen zit dus wel een periode van zowat drie weken dat ik dus verstokt zat van competitie. Deze rittenkoers is alvast een zeer goede voorbereiding met wat nog volgt met de Ronde van Italië”, gaf Aleksandr Vlasov mee.

Mag Vlasov zijn kans gaan in deze Tirreno-Adriatico? “Ik denk het wel. Het grote doel van de ploeg ligt bij de Ronde van Italië. Hier kunnen we de conditie nog wat extra aanscherpen. Wij rijden hier rond zonder stress en beperken elk risico tot het minimum. En samen met Jakob Fuglsang sta ik wel netjes geklasseerd op een halve minuut van leider Michael Woods”, besloot Aleksandr Vlasov.