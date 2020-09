In een weide in Eksel hebben de Limburgse wolven opnieuw toegeslagen. Woensdagvoormiddag werden er zes dode schapen en een gewond schaap aangetroffen. De dader groef opnieuw onder de omheining door om bij zijn prooi te geraken.

Het was al de tweede keer dat een wolf in de weide toesloeg. Na de eerste aanval was er geen omheining die wolfproof is, gezet. Een zevende schaap overleefde de aanval en werd woensdag door de dierenarts ...