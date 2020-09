McDonald’s Lanaken opent in december: “Dit wordt een moderne en duurzame vestiging”

Lanaken -

Op de vroegere site van Marres Interieur aan de Tongersesteenweg in Lanaken is het momenteel een en al bedrijvigheid en vliegt het stof in het rond. Een aannemer is volop bezig met het slopen van de vroegere meubelzaak, terwijl het aangrenzende Café Welkom reeds tegen de vlakte ligt. Volgende maandag start aannemer Hermans uit Lanaken er met de bouw van de zevende McDonald’s vestiging in Limburg. Die opent nog dit jaar, wellicht op 15 december, haar deuren.