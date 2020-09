Spanjaard Jorge Prado (KTM) pakt zege in MXGP in GP van Faenza

De Spanjaard Jorge Prado (KTM) heeft woensdag in Italië de Grote Prijs van Faenza in de MXGP-klasse op zijn naam geschreven. De wereldkampioen MX2 haalde het in deze zevende manche in het wereldkampioenschap motorcross dankzij een tweede plaats in beide reeksen voor de Sloveense wereldkampioen Tim Gajser (Honda), die de tweede reeks won, en de Zwitser Jeremy Seewer (Yamaha), die de beste was in de eerste. Clement Desalle (Kawasaki) eindigde als elfde en eerste Belg, net voor Jeremy Van Horebeek (Honda).

In de tussenstand van het WK blijft de Nederlander Jeffrey Herlings (KTM) aan de leiding. Nochtans startte hij woensdag niet na een val tijdens de vrije training. Herlings telt 263 punten en voert daarmee het klassement aan voor de Italiaan Antonio Cairoli (KTM), tweede met 241 punten, en Gajser (237 ptn). Desalle is tiende (168 ptn), Van Horebeek twaalfde (122 ptn).

In de MX2-klasse was de zege voor de Fransman Tom Vialle (KTM), die beide reeksen won. Hij blijft in de eindstand zijn landgenoot Maxime Renaux (Yamaha) en de Deen Thomas Kjer Olsen (Husqvarna) voor. Jago Geerts (Yamaha) viel net naast het podium. Hij werd derde in de eerste reeks en negende in de tweede. Nathan Renkens (KTM) finishte als 22e, drie plaatsen boven Cyril Genot (Yamaha).

Vialle verstevigt zijn eerste plaats in de WK-tussenstand. Hij leidt met 307 punten voor Jago Geerts (286 ptn) en Maxime Renaux (236 ptn). Genot staat 22e (41 ptn), Renkens 31e (16 ptn).

Vorige zondag werd ook al in Faenza geracet voor de GP van Italië. Toen wonnen Herlings (MXGP) en Renaux (MX2). Zondag (13 september) staat er nog een derde WK-manche geprogrammeerd, de GP van Emilia-Romagna.