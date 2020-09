De oude garde van Studio Brussel keert tijdelijk terug naar avondspits

Vijf gewezen collega’s van Studio Brussel keren terug en helpen de radiozender uit de nood omdat alle medewerkers in quarantaine geplaatst zijn en zich moeten laten testen op het coronavirus. Siska Schoeters, Otto-Jan Ham, Linde Merckpoel, Tomas De Soete en Vincent Byloo keren daarom tijdelijk terug naar de avondspits. Dat meldt de VRT woensdag.

Studio Brussel maakte zondag bekend dat alle medewerkers in quarantaine geplaatst worden en zich moeten laten testen nadat twee medewerkers positief getest hadden op het virus. Het gaat in totaal om een 50-tal medewerkers. Maandag kwam daar nog een derde bevestigde besmetting bij. En presentator Michèle Cuvelier ligt ook ziek in bed.

Siska Schoeters, Otto-Jan Ham, Linde Merckpoel, Tomas De Soete en Vincent Byloo keren tijdelijk terug naar StuBru. De vijf presentatoren nemen deze en volgende week elk een of twee avondspitsen voor hun rekening. Dat zullen ze doen vanuit de studio in Brussel, waardoor ze geen fysiek contact hebben met de collega’s in quarantaine.

