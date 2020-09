Amnesty International eist onderkomen voor vluchtelingen van uitgebrande Griekse kamp

Na de brand in het Griekse vluchtelingenkamp Moria heeft Amnesty International opgeroepen om voor de ongeveer 13.000 ontheemde vluchtelingen een humaan onderkomen te zoeken. “Als gevolg van de brand staan de mensen uit Moria nu met hun bezittingen op straat. Ze moeten onmiddellijk in veiligheid worden gebracht”, eiste de experte in asielbeleid Franziska Vilmar van de mensenrechtenorganisatie woensdag. De Europese Unie is hier nodig, zei ze.