OH Leuven huurt Jonah Osabutey (ex-Moeskroen) van Werder Bremen

OH Leuven huurt tot het einde van het seizoen aanvaller Jonah Osabutey van Bundesliga-club Werder Bremen. De 21-jarige Ghanees werd vorig seizoen door de Duitsers uitgeleend aan Moeskroen. OH Leuven bedong ook een aankoopoptie.

Vijf goals en vier assists in 22 wedstrijden bij Moeskroen zorgden ervoor dat Osabutey bij Les Hurlus verkozen werd tot Speler van het Jaar. Osabutey kan zowel als diepe spits als als buitenspeler uit de voeten.

Werder Bremen plukte Osabutey in 2017 weg bij het Ghanese Thema Youth FC. Een knieblessure remde hem af bij de Duitse eersteklasser. Bij het tweede elftal, in de Duitse vierde klasse, werd hij in het seizoen 2018-2019 wel een vaste waarde.

“Met Jonah Osabutey voegen we extra kwaliteiten toe aan onze kern”, legde technisch directeur Wim De Corte uit. “Hij toonde zijn potentieel vorig seizoen en we hopen dat hij zich dit seizoen verder kan ontwikkelen. Osabutey heeft een interessant profiel dat we nog niet hadden in onze kern en we zijn dan ook blij dat hij voor OH Leuven koos.”