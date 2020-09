Een knap interieur waarin verschillende stijlen elkaar ontmoeten. En op de kaart vind je lekkere gastrobites. Smaak en beleving staan centraal in Desiderata Gastro Bar in Heusden-Zolder .

De gastrobar is een trend in horecaland. Het concept is simpel: eenvoudig en smaakvol eten gecombineerd met een lekker glas. Gastrobars zijn laagdrempelig en je geniet er van kleine gerechten die je kan ...