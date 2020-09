Klas in Stal moet apart eten, spelen en de school binnenwandelen na besmetting leerling

Beringen -

Basisschool Picard in Stal gaat niet dicht nadat een besmetting van het coronavirus bij een leerling uit het zesde jaar werd vastgesteld. Wel heeft de schooldirectie een aantal extra maatregelen ingevoerd voor die klas. Apart eten, apart spelen, aparte toiletten en apart de school binnenwandelen. Het lijkt wel op een “klasquarantaine”. De scholengroep Pit., waar de Picardschool deel van uit maakt, was goed voorbereid.