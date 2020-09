Zwarte jogger wordt ter controle tegengehouden door politie, en krijgt dan een job aangeboden

De Amerikaanse ex-militair Joseph Griffin (28) werd eind augustus door een agent tegengehouden tijdens het joggen, omdat hij aan de beschrijving van een verdachte voldeed. De jogger bewaarde zijn kalmte tijdens het incident, zelfs toen de agenten hem boeiden om zijn identiteit te controleren. Uiteindelijk bleek dat de politie een vergissing had begaan, maar de sheriff was onder de indruk van het gedrag van de ex-militair. Griffin kreeg achteraf een job aangeboden, maar ging niet op het aanbod in. Hij zal misschien wel deelnemen aan politietrainingen.