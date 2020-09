Het duel tussen nieuwkomers Herderen-Millen en Bilzen-Waltwilder in eerste provinciale, dat is onze eerste ‘Match van de Speeldag’. Omdat er op het A-veld in Millen geen kunstlicht staat, gaat het streektreffen door op het B-terrein. Dat betekent dat er op kunstgras wordt gespeeld. Je kan de wedstrijd hier live volgen vanaf 20 uur.