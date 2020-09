Mathieu van der Poel toch nog naar WK? Bondscoach ziet mogelijkheden: “Parcours waarop hij ver kan komen”

Nederlands bondscoach Koos Moerenhout wilde woensdag niet speculeren over een mogelijke deelname van Mathieu van der Poel aan de wereldtitelstrijd in en rond het Italiaanse Imola. De verplaatsing van het WK van Zwitserland, waar vooral de klimmers in het voordeel leken, naar de heuvelachtige regio van Emilia-Romagna kan de Nederlandse kampioen aanspreken. “Het is een parcours waarop hij ver kan komen”, denkt Moerenhout, terug in Nederland na een verkenning.

“Ik zeg niet dat het op zijn lijf geschreven is. Het is lastiger dan vorig jaar. Ik heb Mathieu mijn ervaringen doorgegeven, Het is nu aan hem om die te interpreteren”, zei Moerenhout, die zijn selectie begin volgende week wil bekendmaken. De wegrace van de WK is op zondag 27 september.

Van der Poel leek vorig jaar onder barre omstandigheden in Yorkshire bij zijn WK-debuut op weg naar de wereldtitel, maar een inzinking in de slotronde deed hem ver terugvallen. Op het oorspronkelijke parcours, in Zwitserland, waar coronamaatregelen de WK onmogelijk maakten, zag hij weinig kansen. Maar in Italië, waar Van der Poel momenteel in Tirreno-Adriatico uitkomt, ligt dat wellicht anders. “Ik durf daar geen uitspraak over te doen”, aldus Moerenhout. “Het moet ook passen in zijn planning, met zijn activiteiten op de weg, op de mountainbike en in het veld. Mathieu heeft in ieder geval niet bij voorbaat nee gezegd.”

Slopend parcours

Moerenhout noemde het parcours op en nabij het racecircuit “slopend” met in een rondje van een kleine 29 kilometer twee klimmetjes van ieder 2,7 kilometer. “Dat lijkt niet zo veel, maar het is echt lastig. Daar komt bij dat, wanneer je het circuit verlaat er een stuk van 4 kilometer ligt dat niet steil is maar wel stiekem omhoog loopt. Ook na het laatste klimmetje liggen nog een paar ‘heuveltjes’. Het is een parcours waarop overal de beslissing kan vallen.” De ronde moet negen keer worden afgelegd.

Moerenhout houdt telefonisch contact met andere kandidaten, zoals Tom Dumoulin en Bauke Mollema, al wil hij zelf geen namen noemen. “Er is in ieder geval geen renner die bij voorbaat heeft afgezegd.”