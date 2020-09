Michel Van den Brande is weer single: “Mijn eigen fout”

Stellingbouwer Michel Van den Brande (59), een van de bekendste exportproducten uit de tv-serie The sky is the limit, is opnieuw single. Dat vertelde hij zelf in Gert late night op Vier. “Er is veel gebeurd. Enkele weken geleden is Sofie gaan lopen, zij is weggegaan bij mij”, klinkt het.

De twee hadden al langer een turbulente relatie, maar Van den Brande geeft toe dat het deze keer zijn schuld is. “Ik ben nogal een flirter, of hoe noemen ze dat? Ik verveelde me en was op mijn gsm met een vrouw aan het praten. En op een bepaalde dag ben ik dronken thuisgekomen en hing er bruine crème (foundation, nvdr) aan mijn bril.” Hoe die daar kwam, weet hij niet, maar feit is dat ze daarop haar koffers pakte.