Heb jij ook last van ‘opblijfwraak’? Deze nefaste gevolgen kan het hebben

Nog nood aan wat me-time na een lange dag werken en wil je dan nog snel een serietje meepikken voor je het bed in duikt? Dat soort uitstelgedrag van slaap, ook opblijfwraak genoemd, kan op termijn leiden tot slaaptekort en een verstoord bioritme. Bij Nieuwe feiten op Radio 1 werd daar dieper op ingegaan.

Het is eigenlijk tijd om te gaan slapen, maar je hebt een hele dag nog geen momentje voor jezelf gehad? Waarom dan niet nog eventjes naar een serie kijken of een boek lezen? Het lijkt onschuldig, maar op termijn kan dat uitstelgedrag van slaap problemen opleveren. Er bestaat zelfs een term voor: revenge bedtime procrastination of opblijfwraak. Bij Nieuwe feiten op Radio 1 kwam slaapspecialist en auteur van Start to sleep Annelies Smolders er meer uitleg over geven.

“Ik kom dit heel vaak tegen en in deze coronatijden nog meer”, zegt Smolders. “We zijn de maker van onze eigen slaap en daarom moeten we vanaf 20 uur in principe de dag beginnen af te bouwen. Als je die periode ook nog vult met je blootstellen aan blauw licht, dan heb je nog meer kans dat je je brein klaarwakker maakt en helemaal niet meer kunt slapen.”

Negatief slaappatroon

Dat kan met tijd een flinke impact hebben op de gezondheid. “Als je je dag langer maakt en pas midden in de nacht in je bed kruipt wanneer je er ’s ochtends op tijd uit moet, dan heb je een opgebouwd slaaptekort. Als je telkens laat naar bed gaat, dan merk je ’s ochtends dat je te weinig hebt geslapen. Denk je na een tijdje: ik wil er wel eens vroeger in, dan merk je dat je bioritme verschoven is en dat je niet meer zo vlot in slaap geraakt. Je gaat je negatieve slaappatroon conditioneren en je raakt hierdoor ontregeld”, zegt Smolders.

Maar ze heeft ook een oplossing in petto om je bioritme in evenwicht te houden. “Ik ben zelf een grote voorstander van gebruik van licht en lichttherapie in de ochtenduren. Als je ‘s ochtends blauw licht gebruikt, bijvoorbeeld je computerscherm, dan ga je je sneller wakker en alerter maken en dan ga je ook sneller functioneel bezig zijn.”