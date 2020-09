Dwangsom van 10.000 euro voor Belgische staat om contract rond coronatests na te leven

De Belgische staat moet het contract met ZenTech, een Luiks biotechnologiebedrijf, rond bestelde coronatests naleven. Dat heeft de Luikse rechtbank in kort geding woensdag beslist. Gebeurt dat niet binnen de vijf dagen, moet ons land het bedrijf per dag vertraging 10.000 euro boete betalen.Het bedrijf zegt dat het vier miljoen euro aan kosten heeft gemaakt om zijn deel van het contract na te leven.

Het Luikse ZenTech had een serologische test ontwikkeld waarmee snel kan worden nagegaan of iemand antilichamen tegen het coronavirus in het bloed heeft. De Belgische Staat besliste om 3.650.000 serologische ...