Politiecommisaris en negen anderen opgepakt in grootscheeps onderzoek, 374 wapens in beslag genomen

In een grootscheeps onderzoek naar illegale wapenhandel zijn dinsdag tien personen opgepakt, onder wie een politiecommissaris. In totaal werden er 374 wapens in beslag genomen voor onderzoek, naast 400 kilo munitie en twaalf voertuigen Vijf van de tien opgepakte personen worden voorgeleid bij de onderzoeksrechter.