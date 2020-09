Eerste modeshow van Raf Simons bij Prada wordt live gestreamd

Op 24 september is het zover, dan stelt Raf Simons zijn eerste collectie voor die hij samen met Miuccia Prada voor Prada heeft ontworpen. Het Italiaanse modehuis maakte bekend dat de modeshow live zal worden gestreamd.

De modeshow van Prada is nu al het evenement waar tijdens de modeweek in Milaan het meest over zal worden gesproken. Op 24 september presenteren Raf Simons en Miuccia Prada namelijk hun eerste gezamenlijke collectie voor het Italiaanse label. De voorstelling van de collectie lente-zomer zal die dag om 14.00 uur worden gestreamd via de socialemediakanalen en de website Prada.com.

Tegelijk vinden ook een aantal internationale evenementen plaats in onder meer New York, Los Angeles, Parijs, Londen, Berlijn, Moskou, Dubai, Istanbul, Seoul, Shanghai, Hongkong en Tokio. Het gaat om een reeks privévertoningen voor genodigden op exclusieve locaties.

“Iets bijzonder”

Naar de collectie wordt al reikhalzend uitgekeken sinds de Belgische ontwerper in februari aankondigde dat hij na zijn avontuur bij Calvin Klein naar Prada zou trekken. “De enige voorspelling die we nu al kunnen maken, is dat het iets bijzonder zal worden”, zei stijladviseur Linda Van Waesberge toen. “De twee ontwerpers zijn voor de volle honderd procent een match. Ze hebben dezelfde liefde voor dezelfde stijl, een grote interesse in kunst en een attitude die de mode niet altijd volgt. Ze proberen hun eigen ding te doen. Dat kan fantastisch uitpakken op esthetisch vlak.” Nog even geduld uitoefenen dus.